شكرا لقرائتكم خبر عن بامعوضة: الأهلي جاهز .. والهلال يكسب وديتين في يوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك ، وليد سعيد (جدة)، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

كشف لـ«الخليج 365» مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عبدالعزيز المحيسن، أن ملعب «الجوهرة» سيكون جاهزا لاستقبال مباراة الذهاب التي تجمع الأهلي والهلال ضمن ذهاب دور الـ(16) من البطولة الآسيوية، المقررة في 6 أغسطس، ومباريات الاتحاد والأهلي في مسابقة دوري المحترفين ضمن الجولتين الأولى والثانية، وستكون مواجهة الأهلي والهلال أول كلاسيكو يقام في الموسم الرياضي الجديد على أرض «الجوهرة»، قبل فترة توقف الدوري الأولى لمشاركة المنتخب السعودي في أولى مبارياته أمام اليمن في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

من جهته، وصف المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد بامعوضة، معسكر الأهلي المقام في النمسا بالناجح، معرباً عن ثقته الكبيرة في ظهور «الأسود» بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد، التي ستبدأ بمواجهة الهلال في السادس من أغسطس المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأشار بامعوضة إلى أن الفريق وصل لمرحلة انسجام جيدة، وهو ما ظهر جلياً في المستويات المميزة والروح العالية والانضباطية الكبيرة التي أظهرها اللاعبون خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية، والمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق في النمسا، وحقق فيها الفوز على كل من فرازدين الكرواتي، جاركوفو الصربي، وأندية رودار فيلينجي ودرافوجراد وبرافو السلوفينية.

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وأشاد بامعوضة بالمؤشرات الإيجابية التي أظهرها المحترفون الأجانب الجدد في صفوف الفريق، مؤكداً أن التعاقد معهم كان قراراً مدروساً وفقاً للاحتياجات الفنية التي طالب بها مدرب الفريق قبل بداية المعسكر الإعدادي، مقدرا العمل الفني الذي يقدمه مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وطاقمه الفني المساعد طوال الفترة الماضية، مشدداً على ثقته في تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من المعسكر الخارجي.

وقدم بامعوضة شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، ولرئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، ونائبه عبدالصمد القرشي، على متابعتهم المتواصلة لمعسكر الفريق، ودعمهم المستمر من خلال توفير الأجواء المناسبة للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وظهور الفريق بالمظهر المشرف في كافة المسابقات والاستحقاقات، لإسعاد جماهير الأهلي الوفية.

من جهة ثانية، كسب الهلال مساء أمس المباراتين الوديتين اللتين لعبهما أمام «بريني غروسبلي السلوفيني» 7/1 سجلها سيريانو (هدفين)، الشلهوب، ناصر الدوسري، خربين، باهبري وأشرف، وأمام «أودينيزي الإيطالي» 3/2، سجلها سالم الدوسري (هدفين)، وقوميز.

على صعيد آخر، يعود الفريق الهلالي اليوم إلى الرياض بعد أن أنهى معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، لعب خلاله 7 مباريات فاز فيها وسجل ‏42 هدفاً، فيما استقبل مرماه ‏4 أهداف. يذكر أن الفريق سيواصل تدريباته على ملاعب النادي بالرياض حتى موعد مباراته الآسيوية.