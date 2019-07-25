شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة المترجم وتغريدة الفرنسي.. تقربان رينارد من تدريب «الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ألمح مدرب منتخب المغرب سابقا، الفرنسي هيرفي رينارد، إلى أنه سوف يحسم موضوع اشرافه الفني للمرحلة القادمة خلال أسبوع وخارج القارة السمراء، جاء ذلك عبر موقعه الشخصي في منصة «تويتر» قائلا: «كي نضع حدا للشائعات والتأويلات التي تتناول مستقبلي، ولا تستند لمعطيات مؤكدة، أخبركم أنه بعد أيام فقط ستتعرفون على وجهتي واختياري المقبل، الذي كما أبلغتكم من قبل لن يكون داخل القارة الأفريقية، وهو أمر محسوم». وكان رينارد استقال من منصبه مع منتخب المغرب الشقيق، بعد خروجه من دور الـ16 أمام منتخب بنين في بطولة أمم افريقيا، وأكد في تصريحات سابقة، أنه تقديرا لتجربته مع المنتخب المغربي، لن يقوم بتدريب منتخب أفريقي آخر. وتتزامن هذه التغريدة مع إقالة مترجم المنتخب السعودي أيمن عبيد، الذي لا يجيد اللغة الفرنسية. ألمح مدرب منتخب المغرب سابقا، الفرنسي هيرفي رينارد، إلى أنه سوف يحسم موضوع اشرافه الفني للمرحلة القادمة خلال أسبوع وخارج القارة السمراء، جاء ذلك عبر موقعه الشخصي في منصة «تويتر» قائلا: «كي نضع حدا للشائعات والتأويلات التي تتناول مستقبلي، ولا تستند لمعطيات مؤكدة، أخبركم أنه بعد أيام فقط ستتعرفون على وجهتي واختياري المقبل، الذي كما أبلغتكم من قبل لن يكون داخل القارة الأفريقية، وهو أمر محسوم». وكان رينارد استقال من منصبه مع منتخب المغرب الشقيق، بعد خروجه من دور الـ16 أمام منتخب بنين في بطولة أمم افريقيا، وأكد في تصريحات سابقة، أنه تقديرا لتجربته مع المنتخب المغربي، لن يقوم بتدريب منتخب أفريقي آخر. وتتزامن هذه التغريدة مع إقالة مترجم المنتخب السعودي أيمن عبيد، الذي لا يجيد اللغة الفرنسية. مسيرة رينارد التدريبية: بدأ مهمته مديرا فنيا في 2008 مع المنتخب الزامبي



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة المترجم وتغريدة الفرنسي.. تقربان رينارد من تدريب «الأخضر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.