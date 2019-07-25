شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة تكشف سييرا قبل «موقعة زعبيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينهي اليوم (الخميس) الفريق الاتحادي الأول المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لاستحقاقات الموسم الرياضي القادم محليا وعربيا وآسيويا، التي استمرت 25 يوما في مدينة مانشستر بنادي بولتون. وكان الفريق الاتحادي اختتم مبارياته الودية أمس أمام أثيرتون كولليريس بنتيجة 2/‏‏0، وتتجه بعثة النمور مباشرة إلى الإمارات لبدء المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يلتحق الثنائي المغربي الدولي مروان داكوستا وكريم الأحمدي ببعثة الفريق الاتحادي في الامارات، بعد الراحة التي منحت لهما من قبل الجهازين الإداري والفني عقب فراغهما من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي الثلاثاء القادم في العاصمة الإماراتية أبوظبي آخر مبارياته الودية أمام الوحدة الإماراتي وسيعمد المدرب سييرا إلى الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها فريق ذوب آهن أصفهان الايراني (الإثنين) الخامس من أغسطس القادم على ملعب نادي الوصل الإماراتي في زعبيل، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا.