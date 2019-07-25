شكرا لقرائتكم خبر عن «نياتي» يغلق ملف أجانب الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) حسم الجهاز الفني والإداري بفريق الوحدة، في الساعات الأخيرة أمس، اختيار المهاجم البديل للتونسي عصام الجبالي، الذي انتهى عقده بالتراضي. وتعاقد الجهاز لمدة 3 مواسم مع المهاجم الفرنسي من أصول صومالية يوسف نياتي، البالغ من العمر 26 عاما، الذي شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا، ليغلق الوحداويون بهذا التعاقد ملف اللاعبين الأجانب؛ ليكون الهجوم في الموسم القادم مكونا من الثلاثي محمد الصيعري، وأحمد عبده، ونياتي. حسم الجهاز الفني والإداري بفريق الوحدة، في الساعات الأخيرة أمس، اختيار المهاجم البديل للتونسي عصام الجبالي، الذي انتهى عقده بالتراضي. وتعاقد الجهاز لمدة 3 مواسم مع المهاجم الفرنسي من أصول صومالية يوسف نياتي، البالغ من العمر 26 عاما، الذي شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا، ليغلق الوحداويون بهذا التعاقد ملف اللاعبين الأجانب؛ ليكون الهجوم في الموسم القادم مكونا من الثلاثي محمد الصيعري، وأحمد عبده، ونياتي. يذكر أنه جرت مفاضلة بين نياتي والمهاجم المغربي باتنا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «نياتي» يغلق ملف أجانب الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.