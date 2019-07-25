شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الطائرة» يستعد لـ«العربية» بمعسكر سلوفينيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ (جدة)

تغادر فجر اليوم (الخميس) بعثة المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة إلى سلوفينيا، وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة 15 يوماً للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية للناشئين لكرة الطائرة التي ستقام بالأردن في الرابع من سبتمبر القادم.

وأقام المنتخب معسكراً داخلياً على 3 مراحل في كل من الرياض والدمام، وسيخوض العديد من المباريات الودية خلال فترة معسكره الإعدادي، وذلك للوقوف على المستوى الفني واللياقي للاعبين، ورسم النهج التكتيكي وأسلوب طريقة اللعب ومدى تطبيقها من واقع المباريات.

وتتكون البعثة من مدير المنتخب أيمن تازي، وجهاز فني من المدرب التونسي محمد بن علي، ومساعد مدرب الوطني خليل حجي، وأخصائي العلاج محمد حسين آل نصيف.

ووقع الاختيار من قبل الجهاز الفني على 16 لاعباً، وهم ثويني جنيح، ومنصور جمعان، وفيصل شاهين، وهاشم اليوسف، ومدين جساس، ومرتجى مويس، وجواد مآب، ومروان هوساوي، وفهد حمزي، وريان حميدي، وظافر الدوسري، وحسن كعيبي، ورضا الشرفاء، وعبدالرحمن الرويس، وتركي الزهراني، ونجم الربح.