شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الدوسري ينافس على بطولة «الكارتينج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يشارك سائق فريق «إي دي» السعودي للسباقات عبدالله الدوسري (14 عاما) في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة «IAME X30» الأوروبية للكارتينج، التي ستقام على حلبة واكرسدورف الألمانية، وتنطلق اليوم (الخميس)، وتستمر حتى (الأحد) القادم.

ويدخل الدوسري السباق في فئة الناشئين وسط منافسة بين 137 سائقا، يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم؛ بهدف التطوير واكتساب المزيد من المهارات الفنية استعدادا لانطلاق الموسم القادم، الذي سيشهد العديد من المشاركات المحلية والدولية.

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وكان الدوسري وصل ألمانيا (الأحد) الماضي، ودخل معسكرا إعداديا قبل المشاركة في الجولة، بعد توقف مشاركاته بانتهاء موسمه الرياضي.

ويأمل الناشئ الذي يضع على عاتقه مهمة الوصول إلى طموحاته من خلال مشاركته في البطولة الأوروبية إلى رفع مستواه الفني، والاحتكاك مع السائقين الأوروبيين.

ويرافق الدوسري في مهمته السائق الكويتي فهد الخالد، الذي يأمل في تحقيق أهدافه من البطولة، إذ سبق للخالد أن تأهل لبطولة العالم وحقق العديد من الإنجازات. من جانبه، أكد الدوسري أن سباقات الكارتينج هي المفتاح الرئيسي للوصول إلى عالم الاحتراف في رياضة السيارات، لافتا إلى سعيه لتطوير قدراته الفنية، والمساهمة في رفع راية المملكة في المحافل الدولية.