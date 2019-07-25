شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمة: الهلال يحتاج محورا كـ«رادوي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)نوه لاعب الهلال سابقا صالح النعيمة بالجهود التي تضطلع بها الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل في كل الاتجاهات، الذي عمل عليها منذ تنصيبه رئيساً للهلال من قبل هيئة الرياضة.
وأشار إلى أن الفريق فنياً ما زال بحاجة ماسة إلى لاعب محور بمواصفات خاصة يكون قائداً للهجوم، وساترا للدفاع كلاعب الهلال سابقاً الروماني رادوي.
ولفت إلى ما تقوم به إدارة الهلال سواء في الجانب الاستثماري أو سعيها الحثيث والمتواصل لتدعيم الفريق.
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