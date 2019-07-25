شكرا لقرائتكم خبر عن رباط أسينسيو يعيد خاميس للملكي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)في الوقت الذي أعلن فيه ريال مدريد إصابة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما سقط في مباراة آرسنال، في كأس الأبطال الدولية، ولم يستطع إكمال المباراة، أوقف مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان ملف إعارة النجم الكولمبي خاميس رودريغيز لحاجته له بعد إصابة أسينسيو.
ويعد خاميس من الصفقات المتنافس عليها من قبل نابولي وأتلتيكو مدريد، إذ يعتبر فريق الجنوب الإيطالي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب الكولومبي، نظراً للعلاقة القوية والوثيقة التي تجمع خاميس بكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي.
وتشير تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد ونابولي لم يتوصلا بعد لاتفاق حول قيمة الصفقة وشروط العقد، لا سيما وأن النادي الملكي طلب الحصول على 42 مليون يورو للسماح برحيل خاميس، وهو ما لن يتمكن نابولي من دفعه نقداً.
وكان الموقع الرسمي لريال مدريد، قد أكد تعرض أسينسيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الأمامي للركبة اليسرى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم يبدأ فترة التأهيل.
وتشير التقارير إلى أن إصابة أسينسيو تستوجب غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 7 إلى 8 أشهر، وفي الدقيقة (65) من مواجهة آرسنال، سقط أسينسيو على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحوصات.
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