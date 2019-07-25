شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ميسي جديد في الأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

بدأت عيون نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي في مراقبة الموهبة الأرجنتينية الشابة تياغو ألمادا الملقب بـ«ميسي الجديد» سعياً نحو ضمه للسيتي. ويسعى مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا لضم الموهبة الأرجنتينية عله يعيد أمجاده مع برشلونه مع أفضل لاعب بالعالم النجم ليونيل ميسي.

وكانت تقارير إخبارية كشفت أن نادي مانشستر سيتي، بدأ مفاوضات للتعاقد مع لاعب خط الوسط تياغو ألمادا، الملقب باسم «ميسي الجديد»، من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أنَّ بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي يرى في اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عاماً، موهبة بارزة صاعدة، وشارك ألمادا في 7 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب (تحت 20 عاماً). ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للاعب مع فيليز سارسفيلد لمدة عامين، لكنه يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل مقابل دفع 16 مليون جنيه إسترليني. من جهة أخرى، علق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاتهامات التي وُجهت لبعثة فريقه خلال جولته الآسيوية، بعدم احترام الجماهير الصينية. وكانت وكالة الأنباء الصينية قد اتهمت بعثة ألمان سيتي بالتعامل بتعالٍ وعدم احترام مع الجماهير ووسائل الإعلام خلال الجولة الآسيوية للفريق الإنجليزي. وأبرزت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تصريحات المدرب الإسباني، الذي قال: «يمكنني القول إنني لا أتفق مع هذه الاتهامات، والتي أعتبرها خاطئة تماماً». وأبدى غوارديولا اندهاشه من تلك الأقاويل، إذ قال: «لا أفهم سر قولهم ذلك، لكن ربما هناك صحفي واحد منزعج بعض الشيء، ولا أعلم لماذا؟ لكن ما يقال عنا أبعد ما يكون عن الحقيقة». واستطرد: «لقد قضينا وقتاً رائعاً في شنغهاي، والتزمنا بالتعاون الذي يتعين علينا القيام به في الصين، وكل من طلب منا شيئاً سواء في الفندق أو في أي مكان، أبدينا استعدادنا لتنفيذ طلبه».

واختتم: «إنها تجربة جديدة لنا في كل موسم، وسوف تساعدنا داخل وخارج الملعب، وأنا فخور للغاية بما حققناه، خصوصاً على مستوى التسويق في هذه الجولة».