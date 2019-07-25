شكرا لقرائتكم جلسة خاصة في الاسماعيلي لبحث ملف الراحلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعكف إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى على عقد جلسات مع محمود جابر المدير الفنى للفريق للإستقرار على اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم حيث رحل عن الدراويش إبراهيم عبد الخالق الذى إنضم للإنتاج الحربى فيما تم الاستغناء عن الثنائى سليم عبد الخالق والنيجيرى أودا مارشال .
كما تكثف لجنة التعاقدات بالاسماعيلي مجهوداتها لإتمام الصفقات الجديدة ، الإسماعيلي لم يدعم صفوفه حتى الآن بأي صفقة، باستثناء تفعيل بند شراء المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو المعار من نادي سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تم دفع مبلغ 3 ملايين جنيه للنادي السكندري
ويسعى مسئولو الدراويش، لحسم تدعيمات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد .
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