شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يمنح اللاعبين راحة 3 أيام بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى راحة للاعبيه لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الزمالك .

ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلى تدريباته الأحد المقبل استعدادًا للموسم الجديد الذى سيشارك فيه الفريق الأًصفر فى ثلاثة بطولات هى البطولة العربية والدورى وكأس مصر .

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ويترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الإسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية .