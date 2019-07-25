شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك اليوم في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم، الخميس، في الإسكندرية الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل ببرج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة المقاولون العرب أمس التى أقيمت بالجولة الـ33 للدوري ببرج العرب.

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كان لاسارتي قد ضمّ 26 لاعبًا لقائمة الفريق في معسكر الاسكندرية الذى إنطلق مساء أمس الأول، الثلاثاء، وهم: حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن وأحمد طارق، وياسر إبراهيم.