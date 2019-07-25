شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بطل الدورى.. رمضان صبحى: حد كان عنده شك يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحى لاعب فريق الاهلى تغريدة له عقب تتويج الفريق الاحمر ببطولة الدورى الممتاز عقب موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاء قائلا " حد كان عنده شك يا رجالة؟ " .

نجح فريق الاهلي فى تحقيق لقب بطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.