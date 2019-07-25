شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: على معلول أفضل لاعب فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد فتحي لاعب الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 41 والاحتفاظ بالدرع للمرة الرابعة في الجزيرة.
قال فتحي في تصريحات لقناة الأهلي: مبروك للأهلي وجمهوره ، وعلي معلول من أفضل اللاعبين في الفريق الأحمر في الموسم الحالي ولو الأمر بيدي لمنحته لقب أفضل لاعب في الموسم، لأنه أدى بشكل جيد ومستوى ثابت في كل المباريات.
أوضح: أباك لمعلول عل الأداء وأتمنى أن يستمر بنفس الأداء في الفترة القادمة ويساهم مع الأهلي في التتويج بالألقاب.
توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.
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