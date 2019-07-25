شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: تحملنا كثيراًَ للتتويج بالدورى.. وجماهيرنا رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز

قال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي:" الحمد لله اللاعبين تحملوا كثيرا وكان فيه ضغط كبير ولكن مجهودنا كلل بالتتويج بأصعب دوري.. ومبروك للأهلي وأهنئ جماهير الفريق وأقول لهم.. مبروك.. أنتم بالنسبة لنا رقم 1".

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وتوج الأهلى بالدرع رقم 41 فى تاريخه وللموسم الرابع على التوالي بعد الفوز على المقاولون العرب بينما احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى فيما جاء بيراميدز فى المركز الثالث.