شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: تحملنا كثيراًَ للتتويج بالدورى.. وجماهيرنا رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز
قال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي:" الحمد لله اللاعبين تحملوا كثيرا وكان فيه ضغط كبير ولكن مجهودنا كلل بالتتويج بأصعب دوري.. ومبروك للأهلي وأهنئ جماهير الفريق وأقول لهم.. مبروك.. أنتم بالنسبة لنا رقم 1".
وتوج الأهلى بالدرع رقم 41 فى تاريخه وللموسم الرابع على التوالي بعد الفوز على المقاولون العرب بينما احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى فيما جاء بيراميدز فى المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوى: تحملنا كثيراًَ للتتويج بالدورى.. وجماهيرنا رقم 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.