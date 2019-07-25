سوبر كورة.. من يفوز بخدمات الشناوى فى صراع آرسنال وأستون فيلا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو أرسنال وأستون فيلا الإنجليزيين خط مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى للحصول على خدمات محمد الشناوى فى فترة الانتقالات الصيفية. Advertisements ووفقا لموقع " readastonvila " فإن ناديى أرسنال وأستون فيلا دخلا فى مفاوضات مباشرة لضم حارس المنتخب، بل وحددا أيضا المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة.

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