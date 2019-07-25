شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. تدريب المنتخب بين «البدري والأجنبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أن الترشيحات الخاصة بملف المدير الجديد للمنتخب الوطنى المقرر أن يتولى الإدارة الفنية، خلال الفترة المقبلة، انحصرت بين حسام البدرى، مدير إدارة الكرة بنادى بيراميدز السابق، الذى يحظى بدعم شخصية رياضية عربية مشهورة، ويبذل محاولات لإقناع المسؤولين باختياره باعتباره الأنسب لقيادة الفراعنة فى الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر، فإن المدرب الأجنبى سيكون الاختيار الثانى أمام المسؤولين فى حال عدم اختيار البدرى، وذلك بعد خروج حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للفراعنة، وحسام حسن، المدير الفنى الحالى لسموحة، من الحسابات، بداعى أن الأول لن يستطيع النجاح مع المنتخب لعدة أسباب، أولها كِبر سنّه وغيابه عن ساحة التدريب منذ سنوات، ما يصعّب من مهمته فى استنساخ نفس الإنجازات التى حققها مع الفراعنة بحصوله على البطولة الإفريقية ثلاث مرات متتالية فى نسخ 2006 و2008 و2010، بينما استبعد حسام حسن من الترشيحات بسبب الخلاف على طريقته فى التعامل ودخوله فى أزمات متتالية، بينما زادت فرصة أحمد حسن، الذى يتولى منصب المشرف على الكرة بنادى بيراميدز، من تولى منصب مدير الكرة بالمنتخب فى التشكيل الجديد، حيث يتصدر العميد قائمة الترشيحات لتولى المنصب، بينما تم ترك باقى المناصب لحين الاستقرار على اسم المدير الفنى ليكون بالتشاور لضمان اختيار جهاز معاون متفاهم لتجنب الخلافات فى الرأى والتى كانت أحد الأسباب التى واجهت الأجهزة الفنية الأخيرة للمنتخب، وتسببت فى انتكاسة للفراعنة، خصوصًا الخلاف فى اختيار اللاعبين، ما وضع اتحاد الكرة المستقيل والجهاز الفنى السابق للمنتخب فى مرمى نيران الانتقادات، خاصة بعدما شهدت القائمة الأخيرة للمنتخب التى شاركت فى كأس الأمم اختيار عناصر ضعيفة غير قادرة على تمثيل المنتخب، وهو ما ظهر فى طريقة أدائهم بالمباريات.

من ناحية أخرى، استقر الرأى على تشكيل لجنة فنية، لاختيار المدير الفنى القادم للمنتخب من الخبراء، تكون مهمتها اختيار الجهاز الفنى وسيتم الكشف عن أعضاء اللجنة الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد هوية مدرب الفراعنة المقبل، وستكون مهمة اللجنة وضع معايير للتشكيل الجديد للجهاز الفنى، وذلك بسبب عدم قدرة ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، فى اختيار مدرب المنتخب ومعاونيه وتخوفه من الانتقادات فى حال حسم الموضوع بمفرده، وذلك لعدم وجود مجلس إدارة. فيما تسود حالة من الغموض بخصوص المكافآت الخاصة بمنح اللاعبين المشاركين فى كأس الأمم الإفريقية، حيث ترددت أنباء عن خصومات كبيرة ستطول اللاعبين بسبب الخروج المبكر من البطولة والصدمة التى سببها للجماهير المصرية.