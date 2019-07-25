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شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يحتفل بلقب الدوري الـ41 أمام مقر النادي في الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجمع حشد من جمهور نادي الأهلي أمام مقر النادي في الجزيرة، مساء الأربعاء، احتفالًا بتتويج فريقهم بلقب الدوري العام للمرة الـ41، بعد فوزه على المقاولون العرب.
هتف المشجعون للاعبي الفريق، ورددوا هتافات ساخرة من نادي الزمالك، ثم توجهوا إلى ميدان التحرير لاستكمال احتفالاتهم، لكن الأمن أقنعتهم بالرجوع لمحيط النادي.
وشهد محيط النادي تكدس مروري شديد بسبب تجمعات الجماهير، فيما كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام مقر النادي لتأمين الاحتفالات وتقليل التكدسات المرورية.
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