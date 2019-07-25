شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد «كاسونجو ومعروف» الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور،على استعادة ثنائى الفريق معروف يوسف وكابونجو كاسونجو وقيدهما بقائمة الفريق الكروى الأول فى الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق بهما، وذلك عقب تلقى رئيس النادى موافقة مكتوبة من خالد جلال، المدير الفنى، برغبته فى عودة الثنائى إلى صفوف الفريق، خصوصًا «كاسونجو»، لمعالجة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق، فى ظل تراجع مستوى المهاجمين الحاليين بالفريق.

وكلف «منصور» إدارة الكرة، بقيادة أمير مرتضى منصور، والجهاز الإدارى ببدء إجراءات عودة الثنائى وحجز مكان لهما بقائمة الفريق الموسم المقبل، خصوصًا فى ظل اقتراب اتحاد الكرة من اتخاذ قرار رسمى يطبق الموسم المقبل بقيد لاعب عربى من شمال إفريقيا بقائمة كل فريق كلاعب مصرى، ما سيتيح فرصة استعادة الثنائى الإفريقى من جديد.

فى سياق متصل، سادت حالة من الارتياح داخل النادى وعلى مستوى الجماهير البيضاء، بعدما تمسك محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى، باللعب للزمالك ورفضه عرض الأهلى، فضلًا عن رفضه الاجتماع بمحمود الخطيب، رئيس الأهلى، الذى كثف من محاولاته لخطف الحارس من الزمالك، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن «مرتضى» أنهى صفقة «عواد» بشكل نهائى مع مجلس إدارة الإسماعيلى، الذى ستجمعه به جلسة اليوم لوضع الرتوش النهائية للصفقة، التى سبق أن تم الاتفاق عليها فى جلسة الأسبوع الماضى بمكتب رئيس الزمالك بالدقى.

وأكد «مرتضى» أن علاقة الزمالك المحترمة بمسؤولى الإسماعيلى أكبر من أن يفسدها أحد.

فيما اقترب محمد عبدالشافى، لاعب أهلى جدة، من العودة إلى صفوف الأبيض مرة ثانية فى الموسم المقبل، وعقد جلسة، أمس الأول، مع أحمد مرتضى منصور، وتم الاتفاق خلالها على تفاصيل العودة، خصوصًا بعدما رفض اللاعب إملاء أى شروط مالية، وأبلغ نجل رئيس النادى بأنه سعيد بالعودة إلى بيته، ومستعد للتوقيع على بياض.

فى شأن آخر، رفض خالد جلال، المدير الفنى، انتظام الفريق فى معسكر طويل قبل القمة أمام الأهلى، وقرر الاكتفاء بمعسكر عادى ليلة المباراة.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم الخميس، دون حصول اللاعبين على راحة، بعد انتهائهم من مواجهة الإسماعيلى، أمس، للاستعداد لمواجهة الأحمر، المقررة الأحد المقبل.