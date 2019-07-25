الرجاء المغربي يضم حميد أحداد من الزمالك على سبيل الإعارة

أعلن نادى الرجاء المغربى مساء الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم المغربي حميد أحداد، لاعب نادى الزمالك المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء فى نهاية الموسم.

وكان حميد أحداد قد انضم لصفوف فريق الزمالك الموسم الماضى، من فريق دفاع الحسنى الجديدى، بعقد لمدة 4 سنوات، ولكنه فشل فى حجز مكانة أساسية فى تشكيل الأبيض.

ويعد أحداد خامس صفقات فريق الرجاء المغربى الصيف الحالى بعد محسن متولي ، المالي ساليف كوليبالي ، الكونغولي فابريس نغوما، وعمر العرجون .

جدير بالذكر أن المدرب الفرنسي السابق للنادى الأهلى المصري باتريس كارتيرون، هو من يقود فريق الرجاء المغربى، من منتصف الموسم الماضى.