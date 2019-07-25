الفيفا يهنئ الأهلي المصري للتتويج بلقب الدوري الـ41 في تاريخه

وجه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة إلى النادي الأهلي المصري، بمناسبة التتويج رسميا بلقب الدوري الـ41 فى تاريخه اليوم.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليضمن رسميا تحقيق لقب الدوري بعد منافسة قوية مع غريمه الزمالك.

وكتب الفيفا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الأهلي بطل الدوري للموسم الرابع على التوالي وللمرة 41 في تاريخه، فاز 3-1 على المقاولون العرب ليتوّج بلقب الموسم الماراثوني في الجولة قبل الأخيرة".

وأكمل: "تهانينا للشياطين الحمر ولجماهير نادي القلعة الحمراء العريق وتمنياتنا بدوام البطولات، ألف مبروك!".