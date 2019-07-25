شكرا لقرائتكم سعد سمير: لاسارتي اتصل بالمصابين وهنأهم بالدوري.. وكلنا بنفسن على عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سعد سمير مدافع الأهلي والمتواجد حاليا في ألمانيا لأداء برنامج العلاجي، أن الروح من أهم العوامل التي قادت الأهلي للتتويج بلقب الدوري.

قال سعد في تصريحات لقناة الأهلي أن الروح القتالية أهم من التحديات وهي ما تميز الأهلي على مدار تاريخه، مشيرا إلى أنهم بحاجة للبناء على ما وصلنا إليه.

وعن إصابته أكد أنه قضاء من الله وأي لاعب يتواجد في صفوف الأهلي قادر على تحمل المسئولية وتعويض الغيابات وتحقيق طموحاته في المنافسة على الألقاب.

وعن تتويج الأهلي بلقب الدوري أكد أنه مكسب وبطولة مهمين ونتمنى الاستمرار في تحقيق الألقاب، معربا عن سعادته لتتويجه بالدرع السابع في مشواره مع الأهلي.

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تهكم سعد على وصول حسام عاشور قائد الفريق للقب رقم 11 قائلان "كلنا بنفسن على عاشور ده داخل على الأكثر تتويجا في العالم"، مشيرا إلى أن الفوز على الزمالك في المباراة القادمة بطولة خاصة.

كشف أن مارتن لاسارتي اتصل به وهنأه على تتويج الأهلي بالدرع وهي لافتة طيبة قام بها مع كل اللاعبين المصابين وهي تفرق معنا.

وكشف سعد موعد عودته من ألمانيا وموعد مشاركته في المباريات ، مؤكدا أنه سيصل غدا الجمعة عائدا من ألمانيا وفي خلال 3 أسابيع أنزل الملعب.