شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: شخصية الأهلى الحاضرة سبب الفوز بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ان شخصية النادى وروح الفانلة الحمراء هو السبب فى التتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز.

أضاف سيد عبد الحفيظ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهم يكون عندك الثقة فى اللاعبين لأن شخصية الأهلى دائما حاضرة وهوية الفريق هى التى تقود الجميع".

وحسم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى درع بطولة الدورى المصرى الممتاز أثر الفوز الذى حققه على نظيره المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما اليوم على أرضية ملعب استاد برج العرب.

Advertisements

أوضح سيد عبد الحفيظ: "كان عندنا 27 نقطة والفارق مع المتصدر وقتها 14 نقطة لكننا استطعنا الفوز باللقب".

تابع سيد عبد الحفيظ : "خدنا الدورى يابيه" فى إشارة الى الغريم التقليدى نادى الزمالك.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة القمة بالدورى المصرى الممتاز الأحد المقبل فى مباراة ختام البطولة بالقمة 118.