شكرا لقرائتكم راحة 3 أيام للاسماعيلي بعد مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى راحة للاعبيه لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الزمالك .
ومن المقرر أن يستأنف الاسماعيلى تدريباته الأحد المقبل استعداداً للموسم الجديد الذى سيشارك فيه الفريق الأًصفر فى ثلاثة بطولات هى البطولة العربية والدوري وكأس مصر .
و يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الاسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالاسكندرية .
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