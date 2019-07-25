شكرا لقرائتكم طارق يحيى : الزمالك تعرض لظلم تحكيمى ولا بد معاقبة اللاعبين المقصرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إن الزمالك تعرض للظلم التحكيمى خلال الموسم الحالى من الدورى والذى توج فيه النادى الأهلى باللقب للمرة الـ 41 فى تاريخه. قال يحيى فى تصريحالت لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" الزمالك أهدى الدورى للأهلى بكثرة النقاط التى فقطها فى الموسم". Advertisements تابع يحيى :" لابد من معاقبة المقصرين مثلما يحصل اللاعبين على مكافآت عند فوزهم بالبطولات". وفاز الزمالك على نظيرة الاسماعيلي بنتيجة 3 -1 فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري ليحصد الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى : الزمالك تعرض لظلم تحكيمى ولا بد معاقبة اللاعبين المقصرين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.