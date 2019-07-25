شكرا لقرائتكم محمد يوسف ردا على الشائعات: "أعلم صلاحياتى بشكل جيد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي، أنه يعلم صلاحياته بشكل جيد.

وقال يوسف فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك الكثير من الشائعات لكني لن أرد عليها، فأنا أعلم صلاحياتي بشكل جيد وأعرف نفسي وشخصيتي وبحب الأهلي كما أن مجلس الإدارة يثق في ويعرفني جيدا".

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وأكمل: "انا في الأهلي منذ عمر العشر سنوات، وهدفي دائما الفوز بالبطولات ونجاح منظومة الكرة آيان كان منصبي، لا يوجد احد ينجح بمفرده، بل تكون منظومة عمل كاملة".

وأضاف: "كان هناك توفير في الامكانيات والظروف الصحية، كما أن الجمهور بيدافع ويساند الإدارة لذلك لم ينجح أحد بمفرده".