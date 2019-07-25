شكرا لقرائتكم محمد يوسف ردا على الشائعات: "أعلم صلاحياتى بشكل جيد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال يوسف فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك الكثير من الشائعات لكني لن أرد عليها، فأنا أعلم صلاحياتي بشكل جيد وأعرف نفسي وشخصيتي وبحب الأهلي كما أن مجلس الإدارة يثق في ويعرفني جيدا".
وأكمل: "انا في الأهلي منذ عمر العشر سنوات، وهدفي دائما الفوز بالبطولات ونجاح منظومة الكرة آيان كان منصبي، لا يوجد احد ينجح بمفرده، بل تكون منظومة عمل كاملة".
وأضاف: "كان هناك توفير في الامكانيات والظروف الصحية، كما أن الجمهور بيدافع ويساند الإدارة لذلك لم ينجح أحد بمفرده".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف ردا على الشائعات: "أعلم صلاحياتى بشكل جيد"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.