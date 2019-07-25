شكرا لقرائتكم سعد سمير: حققت اللقب السابع لي مع الاهلي .. هو الأصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي دائماً مصدر السعادة بهذه الكلمات بدأ مدافع النادي الأهلي سعد سمير حديثه. وقال سمير خلال تصريحات تلفزيونية: "مبروك لجماهيرنا، دائما الأهلي مصدر السعادة" وأردف : "لقب الدوري السابع لي مع الأهلي، على مستوى الأحداث هو بالفعل الدوري الأصعب" Advertisements وانتقل مدافع النادي الأهلي للحديث عن اخر تطورات إصابته قائلا : البرنامج العلاجي يسير بشكل جيد، والامور تتحسن، ساعود الى مصر غدا الجمعة، لاستكمال أخر مراحل البرنامج العلاجي. وتحدث عن زملاء مركزه قائلا : عودة رامي ربيعة مسكب كبير وايضا محمد نجيب من الاعمدة الاساسية. وأتم كلماته: "جمهور الأهلي ينتقدنا لنكون أفضل، ولا ننسى انه هتف لنا عقب الخسارة امام صن داونز"

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