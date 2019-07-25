«كلباء» يواصل استعداداته في معسكر النمسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

يواصل فريق اتحاد كلباء استعداداته للموسم الجديد، عبر معسكره التدريبي بالنمسا، والذي يستمر حتى التاسع من أغسطس/آب المقبل، حيث من المقرر أن يؤدي الفريق تجربته الثانية في السابع والعشرين من الشهر الجاري أمام زالايغير ريفي المجري، قبل ملاقاة الثنائي السعودي «الوحدة والفتح» اللذين يعسكران في النمسا، بهدف تحقيق أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية، قبل الانخراط في استحقاقات الموسم الكروي الذي يستهله «النمور» بلقاء العميد النصراوي، ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.