كلباء يعتمد لعبة الدراجات في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

اعتمد نادي اتحاد كلباء إشهار لعبة الدراجات الهوائية بدعم من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ضمن حرصهما على نشر الألعاب الجماعية والفردية بمدينة كلباء والمنطقة الشرقية، فضلاً عن استغلال أوقات الفراغ بأنشطة رياضية وثقافية وتطوير مهارات الشباب والناشئين في أغلب الألعاب والأنشطة المتاحة في النادي.

وأكد خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة اهتمام النادي عبر توفير الدعم التام لتسهيل ممارسة اللعبة في النادي بجانب مختلف الرياضات والأنشطة الثقافية، منوهاً بأن التسجيل للموسم الرياضي 2019- 2020 سيبدأ في العاشر من أغسطس / أب المقبل بمقر النادي لمختلف الفئات العمرية.