شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعتمد لعبة الدراجات في الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”
اعتمد نادي اتحاد كلباء إشهار لعبة الدراجات الهوائية بدعم من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ضمن حرصهما على نشر الألعاب الجماعية والفردية بمدينة كلباء والمنطقة الشرقية، فضلاً عن استغلال أوقات الفراغ بأنشطة رياضية وثقافية وتطوير مهارات الشباب والناشئين في أغلب الألعاب والأنشطة المتاحة في النادي.
وأكد خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس الإدارة اهتمام النادي عبر توفير الدعم التام لتسهيل ممارسة اللعبة في النادي بجانب مختلف الرياضات والأنشطة الثقافية، منوهاً بأن التسجيل للموسم الرياضي 2019- 2020 سيبدأ في العاشر من أغسطس / أب المقبل بمقر النادي لمختلف الفئات العمرية.
كانت هذه تفاصيل خبر كلباء يعتمد لعبة الدراجات في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.