عوائد «برشلونة» لموسم 2018-2019 مليار يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، أن عائداته المالية لموسم 2018-2019 بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الكاتالوني الساعي إلى تحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو بحلول عام 2021.

وأشار المتحدث باسم النادي جوزيب فيفيس على الموقع الرسمي «مرة جديدة، يسرنا أن نلاحظ أن عوائد (السنة المالية 2018-2019) بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم أعمال قياسي للعام السادس توالياً لنادي برشلونة».

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وارتفعت العائدات المالية لعملاق إسبانيا حوالي 76 مليون يورو على مدار عام واحد، علماً أن موسم 2017-2018 سجل عوائد بقيمة 914 مليون يورو.

ويعتبر برشلونة عامل جذب ترويجي بسبب وجود نخبة من نجوم العالم في صفوفه يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان آخر المنضمين للفريق النجم الفرنسي جريزمان.

وتابع المسؤول في نادي «بلوغرانا»: «مع احتساب النفقات التي بلغت 973 مليون يورو، يكون الربح التشغيلي 17 مليوناً، وإذا تحدثنا عن صافي الربح بعد حسم الضرائب فإننا نصل إلى حوالي 4,5 مليون يورو». وترتبط زيادة الإيرادات التي تخطت بقليل توقعات سبتمبر/أيلول التي أشارت إلى ربح بقيمة 960 مليون يورو لموسم 2018-2019، ب «الخطة الاستراتيجية المعتمدة في بداية هذه الفترة، للوصول إلى إيرادات بمليار يورو بحلول عام 2021»، بحسب ما أشار مجلس إدارة برشلونة في بيان.