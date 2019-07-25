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تنافس على زاها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير إخباري أن نادي إيفرتون يرغب في التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وسيدخل في مفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن اللاعب لا يزال يفضل الانتقال إلى أرسنال، لكن كريستال بالاس يرفض انضمام اللاعب إلى فريق المدفعجية إلا إذا دفع مبلغ ال 80 مليون جنيه إسترليني المطلوب للاستغناء عن اللاعب.

وكان أرسنال قد تقدم بالفعل بعرض قيمته 40 مليون إسترليني خلال سوق الانتقالات الحالية، لكنه قوبل بالرفض.

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