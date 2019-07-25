متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يتضمن سلسلة من الفعاليات الشيقة التي تستمر على مدى سبعة أيام في الفترة من 1 ولغاية 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي مقدمتها حفل مميز لفرقة «رد هوت تشيلي بيبرز» في أول ظهور لفرقة الروك الأمريكية الشهيرة في دولة الإمارات.

وحرصاً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على توفير المزيد من الأجواء الرائعة والاستثنائية للزوار المحليين والوافدين من خارج الدولة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي والأجواء المحيطة بمنافسات UFC 242، سيجري تنظيم حفل موسيقي لفرقة «رد هوت تشيلي بيبرز» يوم 4 سبتمبر في قاعة «ذا آرينا» التي يجري تشييدها حالياً في جزيرة ياس خصيصاً لإقامة منافسات "UFC 242"

وسيجري تنظيم حفل مميز آخر يوم 5 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً، وانسجاماً مع أسبوع أبوظبي للتحدي، ستتواصل الأجواء الاحتفالية والترفيهية في جميع أنحاء العاصمة، حيث تشرف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على إقامة مجموعة واسعة من الحفلات الشاطئية، وعروض البيع بالتجزئة وعروض المأكولات والمشروبات في عدد من الأندية الشاطئية المعروفة، والفنادق، ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية، وعروض رائعة أخرى سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «تشكل استضافة فرقة الروك الأمريكية الشهيرة «رد هوت تشيلي بيبرز» في العاصمة أبوظبي إضافة نوعية لفعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وستسهم في جذب المزيد من الجماهير للاستمتاع بهذا الحدث وغيره من المفاجآت الحافلة بالإثارة والتشويق».