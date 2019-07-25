شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» يعلن فعاليات الموسم الجديد.. والبداية 7 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الستار عن البرنامج الزمني الكامل، معلناً عن المواعيد الرسمية للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، والتي ينظمها النادي اعتباراً من سبتمبر/أيلول وحتى مايو/أيار المقبلين. واعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بحرية رياضية تراثية وحديثة، تصل في مجموعها إلى 30 حدثاً متنوعاً لعشاق ومحبي الرياضات البحرية المختلفة، وكذلك عدد من الهوايات التي تهم مختلف شرائح المجتمع. وحدد النادي يوم السبت الموافق السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، موعداً لتدشين الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 وبداية الفعاليات، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الأولى)، يليه مباشرة سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة يوم السبت الحادي والعشرين منه.

من المنتظر أن تختتم الفعاليات يوم السبت الثامن والعشرين منه بإقامة منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى)، والتي تجمع فئتي الناشئين (8-16 عاماً، مواليد 2003 كحد أقصى)، والشباب (8-21 عاماً، مواليد 1998 كحد أقصى).

ويشهد أكتوبر/تشرين الأول، تنظيم حدثين رياضيين بحريين محليين، أولهما سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت الخامس منه، وهو سباق مؤجل من فعاليات الموسم الماضي 2018-2019، بينما تبدأ في التاسع عشر منه، أولى محطات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بإقامة سباق الجولة الأولى. وتتواصل المنافسات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بإقامة ثلاثة أحداث مهمة، منها سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية) يوم السبت الثاني من نوفمبر، وسباق أغلى بطولات التجديف؛ كأس آل مكتوم يوم الجمعة الثاني والعشرين منه، وسيشهد شهر نوفمبر أيضاً انطلاقة أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، يوم السبت السادس عشر منه.

وينتظر أن تشهد شواطئ دبي في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، إقامة حدث عالمي في الرياضات البحرية ينظمه النادي في إطار برنامج فعاليات الموسم الجديد 2019-2020 في الفترة من 5 إلى7 منه، بينما سيكون مسك ختام الفعاليات الرياضية البحرية في عام التسامح 2019، بإقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، يوم السبت العشرين من ديسمبر المقبل. ومع بداية عام 2020 ستكون البداية يومي الجمعة والسبت العاشر والحادي عشر يناير/كانون الثاني، مع تحليق مظلات الألواح المائية الطائرة في شواطئ جميرا (نسناس بيتش)، بإقامة منافسات الجولة الأولى لبطولة دبي المفتوحة التي تشمل العديد من الفئات للجنسين (توين تيب وفويل وفري ستايل)، وتجمع محبي هذه الرياضة من مختلف الجنسيات، إضافة إلى نجوم المنتخب الوطني.

وفي إطار الشراكة المجتمعية سيكون محبو رياضة وهواة صيد الأسماك من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، على موعد مع إقامة أولى جولات بطولة صيد الأسماك منتصف شهر يناير حتى الثامن عشر منه، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحلة جديدة وحوافز أفضل، وفق معايير وخطط اللجنة المنظمة في النادي، والتي تواكب مواجهات المؤسسات الحكومية في ما يتعلق بطريقة الصيد، وأيضاً تحديد الأماكن وشروط البيئة.

ويعود صوت محركات الدراجات المائية من جديد إلى شواطئ دبي مع نهاية شهر يناير 2020، وتحديداً يوم السبت الخامس والعشرين منه، والذي يشهد إقامة سباق دبي (بطولة الإمارات الدولية 2020)، الذي يجمع أبطال العالم من مختلف القارات.

أنشطة متنوعة

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وتتنوع الأنشطة والفعاليات في شهر فبراير/شباط، والذي يشهد أولى مراحل بطولة دبي جونيور ريجاتا للشراعية الحديثة (صغار وناشئين يوم السبت الأول منه)، فيما تقام ثانية محطات بطولة دبي المفتوحة للألواح المائية الطائرة يومي الجمعة والسبت 7 و8 منه، بينما ينظم النادي ثانية جولات سباقات دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، يوم الجمعة 28 فبراير.

ومع بداية مارس/آذار، وتحديداً الفترة من 3 إلى7 منه، يترقب عشاق الرياضات البحرية مع انطلاق الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019 إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة، من بينها الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك، تزامناً مع أيام المعرض، وأيضاً سباق دبي للدراجات المائية يوم السبت 7 منه، فيما سيكون هناك عدد من الفعاليات تزامناً مع اليوم الوطني الرياضي الذي يصادف سنوياً، السابع من مارس كل عام.

ويترقب عشاق الرياضات البحرية تنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللمرة الأولى في روزنامة الموسم الجديد، سباق دبي لقوارب التجديف الحديثة الأولمبية تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث، يوم الجمعة 27 مارس، وكذلك سباق دبي للتجديف على الألواح واقف، إضافة إلى منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريجاتا للشراعية الحديثة (صغار وناشئين) والتي تختتم بإقامة الجولة الثالثة مع بداية شهر أبريل يوم السبت الرابع منه.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن موعد مقترح لإقامة مسك ختام سباقات الموسم الرياضي البحري 2019-2020؛ سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي، والذي يقام سنوياً برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وهو السبت الثامن عشر من أبريل. وفي حال تعذرت إقامة السباق للظروف الجوية، يتم تأجيله إلى موعد احتياط هو الثلاثين من مايو/أيار المقبل.

إشادة

وحرص محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة، مشيداً بجهود إخوانه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لإنجاح كافة الفعاليات والبرامج، مرحباً بجميع المشاركين في أنشطة الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، والذي يترقب الجميع بدايته في شهر سبتمبر المقبل.

وقال حارب إن البرنامج الزمني للسباقات والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي يتضمن ما يصل إلى 30 فعالية متنوعة رياضية وشبابية وتراثية وحديثة، فضلاً عن المشاركات المجتمعية والمناسبات الوطنية التي درج النادي على المشاركة فيها سنوياً، مشيداً بدعم مجلس دبي الرياضي؛ المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة، وكذلك تعاون اتحاد الإمارات للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ولجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء.