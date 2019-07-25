شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سرور مشرفاً لفريق الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي دبا الحصن تعيين محمد سرور ابن النادي ونجم منتخبنا الوطني السابق مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، واعتماد علي سعيد طاهر إدارياً. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرياضية لنادي دبا الحصن برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس النادي وبحضور محمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف وأمين السر المساعد وخالد عبدالله رئيس قطاع كرة القدم والمراحل السنية وعبيد سعيد خميس رئيس اللجنة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية، وتم بحث العديد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها الإعداد للموسم الجديد.

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