شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يطلع على استعدادات دبا الحصن و«رياضات الدفاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حث عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إدارة دبا الحصن التي تم تشكيلها مؤخراً بالاستمرار في تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب والحرص على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما فيه مصلحة النادي واللاعبين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها عيسى هلال لمقر النادي، بمرافقة سعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية، ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد الحمادي مدير مكتب الأمين العام بالمجلس، للوقوف على احتياجات النادي وتذليل كافة العقبات لخدمة الرياضة والرياضيين في الإمارة، كما تم خلال اللقاء مناقشة آلية العمل في الفترة المقبلة، واستعراض الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي لكافة النواحي الإدارية والتنظيمية المتعلقة بقطاع كرة القدم والألعاب الأخرى والاستعدادات للموسم المرتقب.

بدوره، توجه إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة دبا الحصن، بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الغالية التي أولاها لهم لقيادة دفة النادي، ولأعضاء مجلس الشارقة الرياضي لدعمهم وتعاونهم المستمر وجهودهم المتواصلة للوقوف على المتطلبات والاحتياجات، مؤكداً حرص إدارة النادي على الاهتمام بالنادي واللاعبين والاستعداد لبداية الموسم على نحو أكمل.

من جهة أخرى، أثنى عيسى هلال على مبادرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من خلال التفاعل المتبادل والمباشر مع أولياء أمور اللاعبين واللاعبات وكافة منتسبي النادي ومراقبتهم داخل الحافلات أثناء قدومهم ومغادرتهم للنادي من خلال كاميرات مثبتة في الحافلات وبالاستفادة من تطبيقات الهاتف النقال، مؤكداً أنه سيتم تعميم هذه المبادرة على جميع أندية الإمارة.

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جاء ذلك خلال زيارة عيسى هلال للنادي وتفقده البرنامج الصيفي في منطقة الجزات تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بشعار «عطلتكم غير»، وبمسمى «أبناؤكم أمانة».

وكان في استقبال عيسى هلال: أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي، والمهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعبدالعزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية، ومشرفو البرنامج الصيفي، وأسرة النادي.

كما أشاد عيسى هلال بمبادرة «الإداري الصغير» والتي تهدف إلى تطوير الفكر الإداري إلى جانب الفني والتنافسي لدى منتسبي النادي من اللاعبين واللاعبات، ووجه بتغيير اسمها من «الإداري الصغير» إلى «القيادي الصغير» نتيجة أهدافها الإيجابية والبناءة، معبراً عن سعادته برقي الفكرة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وما يريده لأبنائه أن يكونوا قادة المستقبل.

وأبدى عيسى هلال سعادته وإعجابه واستحسانه لمجريات البرنامج الصيفي وما يتضمنه من فقرات رياضية وثقافية وتوعوية وعلمية وترفيهية وفي واجهتها ورشة عمل الروبوت والتي لقيت قبولاً مميزاً لدى المنتسبين.

ومن جانبه، وصف أحمد عبدالرحمن العويس زيارة الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بأنها عززت الثقة لدى منتسبي النادي لمزيد من العمل وبذل الجهد لتحقيق رؤية النادي بتطوير الجانبين الفني والبدني، إضافة إلى الجانب الثقافي للاعبين واللاعبات، ووصف توجيهات الأمين العام بأنها ستصب في جانب مواصلة العمل الهادف نحو الاستمرار في النقلة النوعية التي يشهدها النادي.

وأضاف العويس: نحن سعداء لما أفرزته مجريات البرنامج الصيفي من مكاسب مهمة في مختلف الجوانب، إضافة إلى المواهب الرياضية التي تم استكشافها خلال البرنامج الصيفي تمهيداً لضمهم لفرق النادي في كل من الجوجيتسو والتايكواندو والكاراتيه والجودو.