لوكاس يبدأ تدريبات الكرة مع بايرن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ لوكاس هيرنانديز، أغلى صفقات بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أولى خطواته في تدريبات الفريق بعدما بدأ التدرب بالكرة، وذلك وفقاً لمقطع فيديو نشره الفريق الألماني.

وأظهر الفيديو، ومدته 53 ثانية، اللاعب الفرنسي صاحب ال23 عاماً وهو يتدرب بالكرة في تدريب منفرد في ميونيخ، بينما يتواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال المدرب نيكو كوفاتش: «إم لوكاس يعمل بإخلاص كبير. نحن واثقون للغاية من أنه سينضم للفريق في وقت مبكر عما حددناه». وانضم هيرنانديز، الفائز بكأس العالم مع فرنسا، لبايرن ميونيخ قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية للنادي الألماني بلغت قيمتها 80 مليون يورو (89.7 مليون دولار). ويتوقع أن يلعب اللاعب في مركز الظهير الأيسر فور عودته للملاعب.

وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، وهو يتطلع لمباراة الفريق الأولى بالبونسدليجا يوم 16 أغسطس/ آب: «سيكون مثالياً إذا أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى أمام هيرتا برلين».

وقال رومينيجه متحدثاً عن الجراحة التي خضع لها اللاعب في ركبته اليمنى: «يعمل لوكاس لاستعادة مستواه. كانت جراحة ليست سهلة على الإطلاق. لحسن الحظ كل شيء يسير بشكل مثالي».