9 ميداليات لنادي الشطرنج والثقافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية (ب)، بتحقيقهن 9 ميداليات ملونة، تمثلت في 4 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وجاءت الميداليات الملونة عن طريق اللاعبة كواستيكا رافيندار، التي حصلت على المركز الثاني، والميدالية البرونزية تحت 8 سنوات، واللاعبة كوشيكا سريدهاران، وحصلت على المركز الأول، والميدالية الذهبية تحت 10 سنوات، واللاعبة فاطمة سيف آل علي، ونالت المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 14 سنة، واللاعبة حنان خليل الحوسني التي حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 14 سنة، واللاعبة مريم حسين الحمادي التي نالت المركز الثاني والميدالية الفضية تحت 16 سنة، واللاعبة ريان محمد المازمي التي حازت المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 16 سنة، واللاعبة عائشة سرحان المعيني التي نالت المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 18 سنة، واللاعبة شانيا ميشرا التي حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 20 سنة، واللاعبة عبير علي التي حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة في الشارقة، أن اللاعبات استطعن أن يحققن إنجازاً جديداً يضاف لإنجازات وأوسمة النادي، من أجل دعمه ودعم اللعبة ونشرها بمختلف مناطق الدولة.

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ولفتت الشامسي إلى أن النادي لا يبخل على لاعباته من جانب الترويج لهن ودعمهن في مختلف البطولات، وقد أتى ذلك بثماره من خلال تحقيقهن هذا العدد من الميداليات الملونة، وسط منافسات كبيرة وقوية.

وأهدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، هذا الفوز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مؤكدة أنه لولا دعمهما السخي للنادي ولاعباته لما حققن هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات على مدار السنوات الماضية.

ودعت الشامسي لاعبات النادي إلى مزيد من النجاح وتطوير أنفسهن بالصورة التي تتناسب مع اللعبة ومكانتها، والدعم الذي تحظى به.