شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس بطل «الديربي» الودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز يوفنتوس الإيطالي على مواطنه إنتر ميلان بركلات الترجيح 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في مباراة «ديربي» مثيرة ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال التحضيرية للموسم الجديد، والتي أقيمت على ملعب نيانج الأولمبي في الصين.

وافتتح إنتر ميلان التسجيل عبر المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه يوفنتوس بعد مرور 10 دقائق فقط على بداية اللقاء، وتمكن البرتغالي كريتسيانو رونالدو من تعديل النتيجة عبر ركلة حرة سددها بقوة، واصطدمت في الحائط الدفاعي، لتغير اتجاهها وتسكن شباك إنتر ميلان (68). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تألق «العجوز» بوفون حارس يوفنتوس وصاحب 41 عاماً بشكل لافت بعدما تصدى ل 3 ركلات من أصل 6 نفذها لاعبو إنتر ميلان، لتنتهي ركلات الترجيح بفوز يوفنتوس 4-3.

وفي مباراة ثانية من الكأس أقيمت في أمريكا، حول ريال مدريد تأخره أمام أرسنال صفر-2 إلى تعادل 2-2 ثم فوز بركلات الترجيح 3-2، لكنه خسر جناحه الدولي ماركو إسينسيو الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية أنهت موسمه مبكراً، حيث سيغيب مابين 6 إلى 8 أشهر.

وكان إسينسيو (23 عاماً) أصيب بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة.