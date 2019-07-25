تطوير الألعاب الجماعية لخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

استقبل مجلس إدارة نادي خورفكان وفد مجلس الشارقة الرياضي برئاسة جاسم الدوخي منسق إدارة التطوير الرياضي، وذلك بغرض الوقوف على تطوير الألعاب الجماعية بالنادي من حيث الملاعب والمدربين واللاعبين ، وضم الوفد كلاً من طارق بوسنينة خبير كرة اليد، ووليد المشحوط خبير الكرة الطائرة، وعماد عثمان خبير كرة السلة، وتم عقد اجتماع مع إدارة النادي ممثلاً في عمار راشد علاي أمين السر العام وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية، وقدم الوفد تنويراً حول اتفاق مجلس الشارقة مع الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة (NBA) لإقامة ورشة عمل وبرنامج تدريبي في كرة السلة، لمدربي ولاعبي المراحل السنية خلال الإجازة السنوية، كما تم خلال الاجتماع اعتماد زيادة عدد المدربين باعتماد الثنائي سامح وحسام إلى منشط كرة السلة بالنادي، فضلا عن مخاطبة مجلس الشارقة الرياضي لإضافة ملعب لكرة اليد وآخر للكرة الطائرة، إلى جانب العمل على استعادة فريق الأشبال ومخاطبة اتحاد الكرة الطائرة.