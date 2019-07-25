الريسي: الاتحاد يعمل على تحديث ونشر ثقافة الفروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في مقره في أبوظبي ورشة عمل بخصوص تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل للعام القادم 2020، وذلك لإكمال الجهود المبذولة للتعريف والتثقيف، وأخذ آراء جميع المهتمين بهذه الرياضة النبيلة.

حضر الورشة عدد كبير من الفرسان والمدربين والرسميين والأطباء البيطريين ووسائل الإعلام المختلفة، وشارك الحضور بالرأي والاقتراحات والنقاش حول القوانين المقترحة.

وكانت شُكلت في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2018 لجنة القدرة المؤقتة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للفروسية، وقد عقدت 12 اجتماعاً مع الأطراف المعنية للتشاور حول التعديلات المقترحة وإقرارها.

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يذكر أن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق قد أرسل دعوات للفرسان والمدربين والرسميين وجميع المهتمين برياضة القدرة والتحمل، مذكراً بالتعديلات المقترحة باللغتين العربية والإنجليزية، كما أُرسل رابط عبر المنظومة الإلكترونية للاتحاد للمشاركة في استفتاء حول تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل لعام 2020.

وشكر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق كل من حضر ورشة العمل من فرسان ومدربين وملاك ورسميين، كما ثمن مشاركتهم في إبداء الرأي والمشورة فيما يخص القوانين المقترحة من قبل الاتحاد الدولي، وأكد أن الاتحاد يسعى دائماً إلى سماع آراء المجتمع الرياضي في كل ما يخص تطوير وتقدم الرياضة، بما يسهم في نجاح منظومة الحفاظ على الفرس والفارس على حد سواء.

وأضاف الريسي أن مثل هذه الورش تأتي ضمن دور الاتحاد الريادي في نشر الثقافة الرياضية والتثقيف والتحديث بكل ما هو جديد من قوانين ولوائح دولية ومحلية في كل رياضات الفروسية عامة، وفي رياضة القدرة والتحمل بشكل خاص، لما للدولة من باع طويل في تقدم هذه الرياضة النبيلة حول العالم، والدعم غير المحدود لها من أصحاب السمو الشيوخ.

حضر الورشة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، والذي أكد بدوره أهمية هذه الورشة وغيرها في عملية التثقيف والتحديث لمعلومات الفرسان والمدربين والملاك والرسميين. كما أشار الهاجري إلى ضرورة الاستماع إلى آراء الجميع فيما يخص تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل للعام القادم 2020، إيماناً بمبدأ التشارك، وأخذ الآراء للخروج بصيغة رد مناسبة على مقترح التغييرات ومن ثم إرسالها للاتحاد الدولي.