خورفكان يتعاقد مع بيسمارك ودودو ودي باولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

أكمل نادي خورفكان أجانبه بالتعاقد مع الثلاثي البرازيلي بيسمارك فييرا قادماً من القادسية السعودي، وروبسون دي باولا الذي برز مع بني ياس في الموسم المنقضي، ورافائيل دودو الذي يشغل مركز صانع الألعاب وهو قادم من نادي فورتاليزا، وسبق له أن لعب مع منتخب البرازيل تحت 23 سنة.

يذكر أن خورفكان الصاعد حديثاً يعسكر حالياً في مصر، استعداداً للموسم الجديد،حيث يتطلع إلى البقاء، من خلال التعاقدات القوية التي قام بها.