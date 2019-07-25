مستشفى الزهراء شريكاً طبياً لنادي النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت إدارة نادي النصر ومستشفى الزهراء بدبي اتفاقية رعاية طبية لمدة عام واحد قابلة للتجديد، يصبح بموجبه الأخير شريكاً طبياً للنادي، ويتولى ترتيبات الفحوصات الطبية الأولية للاعبين، وتوفير سيارات الإسعاف خلال المباريات، بجانب الخدمات الطبية والتوعوية الأخرى للموسم الرياضي 2019- 2020.

تم توقيع العقد أمس بمقر النادي في دبي بحضور عبدالباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية المدير التنفيذي بالإنابة، والدكتور مهيمن عبدالغني المدير التنفيذي لمستشفى الزهراء دبي.

رحب المدير التنفيذي لنادي النصر بتوقيع اتفاقية الشراكة الطبية مع مستشفى الزهراء الذي يعد من المؤسسات الطبية الرائدة داخل الدولة، مؤكداً حرص إدارة «العميد» على بناء شراكات مع المؤسسات الرائدة داخل الدولة لتوفير أنواع الدعم المختلفة للنادي وخاصة المادي الذي يساهم في دعم مسيرة النادي من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالمجالين الرياضي والثقافي.

بدوره، أعرب الدكتور مهيمن عبدالغني عن فخره واعتزازه بالشراكة مع نادي النصر الذي يعد ركناً هاماً من أركان الرياضة.