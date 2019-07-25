حسن أحمد مدرباً للنجف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف العراقي، تعاقدها مع المدرب حسن أحمد؛ ليتولى قيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل.

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وقال علي هاشم، عضو الهيئة الإدارية لنادي النجف، إن الإدارة اتفقت مع المدرب حسن أحمد؛ لقيادة الفريق بشكل رسمي.

وأضاف: إن المدرب حسن أحمد من الكفاءات التدريبية المهمة في الكرة العراقية، وسبق له النجاح في الكثير من المهام التي أسندت إليه.

يذكر أن حسن أحمد قاد فريق النفط في المواسم الثلاثة الماضية قبل أن تتم إقالته من مهمته في منتصف دوري الموسم المنصرم.