لاعبة وطفل يسرقان القلوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سرق طفل صغير يدعى جوزيف تيد (18 شهراً) من ولاية فلوريدا الأمريكية، ولاعبة كرة قدم تدعى كارسون بيكيت، تلعب في فريق بريزبين الأسترالي، قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لهما وهما يحتفلان ب«قبضة يد» لكن مبتورة.

ونشر والدا الطفل الصغير الصورة على حسابهما في «إنستجرام» قبل شهر، ثم أعادت اللاعبة نشر الصورة على «تويتر» مطلع الأسبوع الجاري،وتفاعل المغردون مع الصورة، وكتب أحدهم: «نريد مزيداً من هذه المشاعر في عالمنا لنشر الفرح»، ووصف مشجع الصورة بأنها «صورة القرن»، وغرد آخر: «قلبي سينفجر من شدة المشاعر، لا أعرف من الأجمل؟ سعادتها الحقيقية، أم سعادة الطفل». وقال مشجع :«كل معاناة هذه الحياة تقف عاجزة أمام سعادة هذه الصورة». وتحدث ميليز والد جوزيف وقال: «في شهر إبريل الماضي، حضرنا المباراة ثم انحنت كارسون أمام جوزيف وأظهرت له ذراعها، وبسرعة تفاعل معها، ورفع ذراعه»، وفقد جوزيف وكارسون الذراع اليسرى بسبب خلل جيني من الولادة لكن اللاعبة تقول: «عندما نشأت لم يكن يسمح لي بقول: (لا أستطيع)، كانت هذه الكلمة ممنوعة في المنزل، لذا أصبحت لا أستسلم، وأشعر بالإيجابية لأنني مصدر إلهام للآخرين».