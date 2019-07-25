يلا يوتيوب ontv: بث مباشر ليفربول وسبورتينج لشبونة يلا شوت كورة ستار kora star بث مباشر كورة اونلاين...

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بث مباشر مباراة ليفربول وسبورتينج لشبونة

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ليفربول ولشبونة بث مباشر

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تنطلق المباراة بعد قليل بين ليفربول ولشبونة في مباراة ودية تجمع بين الفريقين.

تنطلق المباراة بعد قليل بعدما دخل اللاعبين لملعب المباراة الآن.