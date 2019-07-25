كورة بلس extra: مشاهدة مباراة ليفربول وسبورتينج لشبونة بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار بث...

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دقائق قليلة على بداية الشوط الأول من عمر المباراة المرتقبة بين الفريقين في المباراة الودية التي تجمع بينهما.

]دخول اللاعبين لملعب المباراة من أجل انطلاق الشوط الأول من عمر اللقاء الآن

بداية شوط المباراة الأول الآن بين الفريقين