رضا علي
عبر حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، عن فرحته بالتتويج بلقب الدوري ال 41 في تاريخ النادي , وأكد في تصريحات لقناة "أون سبورت"، بعد الفوز على المقاولون، أن المارد الأحمر دائمًا ما يكون رقم واحد .
وتابع عاشور : " أين من كان يقول إن الزمالك المنافس الوحيد له في الدورى هذا الموسم هو نادى بيراميدز وان إحنا بننافس على الهبوط "انتوا فين"؟".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور: إحنا رقم 1 وده اللي اتعودنا عليه .. وكل اللي بيقول إحنا بننافس على الهبوط "انتوا فين"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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