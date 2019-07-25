حسام عاشور: إحنا رقم 1 وده اللي اتعودنا عليه .. وكل اللي بيقول إحنا بننافس على الهبوط "انتوا فين"؟

رضا علي

عبر حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، عن فرحته بالتتويج بلقب الدوري ال 41 في تاريخ النادي , وأكد في تصريحات لقناة "أون سبورت"، بعد الفوز على المقاولون، أن المارد الأحمر دائمًا ما يكون رقم واحد .

وتابع عاشور : " أين من كان يقول إن الزمالك المنافس الوحيد له في الدورى هذا الموسم هو نادى بيراميدز وان إحنا بننافس على الهبوط "انتوا فين"؟".