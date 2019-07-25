سيد عبد الحفيظ بعد الفوز ببطولة الدوري : " خلاص اخدنا الدورى يا بيه "

رضا علي وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة إلى اللاعبين بعد الفوز ببطولة الدوري . وقال " عبد الحفيظ " في تصريحات بعد مبارة المقاولون : "أخدنا الدوري يا بيه، وهقولها تاني أخدنا الدوري يا بيه، وهي دي روح النادي الأهلي، وأنا مسامح أي حد زعلني , و هذا ألذ دوري للأهلي وكان محسوم لنا من 6 شهور".

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