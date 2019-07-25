شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم محمود متولى مع الدراويش قبل الانضمام للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود متولي، مدافع النادى الإسماعيلي، قريبًا من الانتقال لصفوف النادى الأهلي، أكثر من أى وقت مضى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعاقد متولى مع النادى الإسماعيلي، ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ولا يمانع مسئولوه فى رحيل اللاعب من أجل الاستفادة ماديًا من وراء رحيله.

النادى الأهلى أنهى اتفاقه مع محمود متولي، بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائى مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

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ويعد محمود متولى واحدًا من العناصر الأساسية للنادى الإسماعيلى خلال المواسم السابقة، حيث يقدم مستويات رائعة رفقة الدراويش.

ولعب محمود متولى 22 مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بإجمالى 1759 دقيقة سجل 6 أهداف وسدد 25 كرة بواقع 7 على المرمى كما نجح فى التصدى لأربعة تسديدات وقطع الكرة بإجمالى 92 مرة وقام بالتشتيت 48 مرة فيما نال الكارت الأصفر مرتين فقط .