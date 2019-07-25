الزمالك يحصل على 250 ألف دولار من إعارة أحداد للرجاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الرجاء الرياضي عن التعاقد رسميا مع المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة بنية البيع النهائي، ومن المقرر أن يغادر أحداد القاهرة عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي، المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في ختام مسابقة الدورى.
ويسدد الرجاء المغربي مبلغ 250 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، وتم وضع بند يسمح للرجاء بشراء اللاعب بصورة نهائية مقابل سداد مبلغ 950 ألف دولار بعد انتهاء إعارته، لضمه بشكل نهائي.
وكان الفريق الأبيض تعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم الجاري من نادي الدفاع الحسني المغربي الجديدي مطلع الموسم الجارى إلا إنه لم يحجز مكانة أساسية بتشكيلة الفريق الأبيض ليعود إلى الدورى المغربى عبر صفوف الرجاء.
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